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Betbaba

Betbaba bahis sitesinin giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, sitenin içerisinde yer alan hizmet seçeneklerinin 2016 senesinden bu yana sunulmaya devam edildiği görülmektedir. Belirtilen bu tarihten itibaren Betbaba sitesinin aynı zamanda lisanslı bir şekilde hizmet sunduğundan da söz edilebilir. Sitedeki lisans Curacao hükümeti tarafından sağlanmaktadır ve bu isimden alınan lisansın numarası 1668/JAZ olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda site Continental Solutions LTD B.V şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yani teknik veriler açısından bir inceleme gerçekleştirildiğinde sitenin güvenilir bir şeklide hizmetlerinin sunulduğunu görebilmek de mümkün olmaktadır. İçerisinde yer alan bahis ve casino kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için de başta siteye üye olunması daha sonrasında da para yatırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Betbaba Kayıt İşlemleri

Öncelikli olarak yapılması gereken işlem olan Betbaba kayıt işlemleri için ilk adım olarak sitenin en üst sağ kısmındaki kayıt ol adlı sekmeye tıklanması gerekiyor. Bu sekmeye tıklanmasının ardından kişilerin karşısına bir başvuru formu çıkacaktır. Çıkan başvuru formunda istenen bilgiler ise aslında klasik bilgilerdir. Kullanıcı bilgileri, kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri kategorilerinde bilgiler istenmektedir. Bu bilgilerin hem eksiksiz hem de doğru bir şekilde verilmesine dikkat edilmelidir. Başvuru formunun gönderilmesinin ardından kişilere bir link gönderilmektedir. Bu link e posta adreslerine gönderilmekte olup kullanıcının gerçek kişi olup olmadığını anlayabilmek amacıyla gönderilmektedir. Bu gönderimlerin gerçekleştirilmesinin ardından linke tıklayarak üyelik onayları gerçekleştirilmiş ve kayıtlar gerçekleştirilmiş olmaktadır.

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Betbaba Para Yatırma İşlemleri

Bir de site içerisinde yer alan para yatırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Betbaba para yatırma işlemleri gerçekleştirilmek isteniyorsa bunun için çok farklı yöntemlerin ve limitlerin sunulduğunu başta belirtmek gerekir. Cepbank, banka havalesi, QR Kod, Jeton, Bitcoin, Ecopayz, Papara gibi çeşitli yöntemler ile ve farklı limitler doğrultusunda bu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Banka havalesi ile minimum 100 TL maksimum 12.000 TL, Jeton ile minimum 10 TL maksimum 50.000 TL, QR Kod ile minimum 50 TL maksimum 4000 TL, Cepbank ile minimum 20 TL, Bitcoin ile minimum 100 TL maksimum 50.000 TL, Ecopayz ile minimum 10 TL maksimum 50.000 TL, Papara ile de minimum 100 TL maksimum ise 50.000 TL tutarında para yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu para yatırma işlemlerinde bu kadar yöntem çeşitliliğinin ve limit uygunluğunun bulunması da tabi ki bu bahis sitesinin para yatırma işlemleri konusunda avantajlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir.