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BİTCOİN İLE PARA YATIRMA

Gelişen dünyayı takip eden bahis siteleri bunları hem oyunlarıyla hem de yeni ödeme sistemleriyle belli eder. Çok sayıda ödeme sistemi meydana çıkarken bunlardan biri de son vakitların en çok konuşulan ödeme sistemi Bitcoin’dir. Bitcoin ödeme tekniği yardımıyla sanal para kullanabilir ve çok daha güvenilir bir yöntemle çevrimiçi alanda alış veriş yapılabilir ve hizmet alabilirsiniz. Casino siteleri bitcoin ile para yatırma prosedürü yapabileceğiniz bahis sitelerinin hangileri bulunduğunu merak ediyorsanız bunun amacıyla sitelerin en alt bölümünde yazan ödeme tekniği simgelerine bakabilir ve Bitcoin logosu olup olmamasından anlayabilirsiniz. Ya da delegesi bulunduğunuz sitenin canlı destek hattına danışarak da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Birçok değişik alanda sarfedilen Bitcoin, bilhassa bir yatırım aracı olarak ismini duyurmuştur. Bitcoin alarak bunun değerlenmesini bekleyenler ve yatırım yapanlar son derece karlı bulunduğunu söylemektedir. Siz de para yatırımınızı Bitcoin ile gerçekleştirme istiyorsanız itimat edilir bahis şirketlerinde kendi isminiza hesap açabilirsiniz. Bahis oranlarının yükselmesi ile ve bahis sitelerinin de çoğalmasıyla birlikte Bitcoin’de bahis şirketlerinde daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bitcoin ile yatırım alan siteler bu ödeme düzeneğinin basit kullanılması amacıyla bir arayüz geliştirmiştir. Bitcoin ile para yatırma prosedürünün nasıl yapılacağıyla alakalı delegesi bulunduğunuz şirketin canlı destek hattından da yardım alabilirsiniz. Bitcoin sanal para biriminin en büyük artısı da sanal para birimi bulunduğundan ötürü Merkez Bankası’na bağlı olmamasıdır. Yani giderek değerlenen bu para birimi bir noktaya kadar yenilenebilir ve üretilebilir. Dünya üstünde casino siteleri Bitcoin’in geçerliliğini kabul eden devletler de olmuştur. Kısa vakit ortamında bu düzenin daha çok yaygınlaşması ve kabul görmesi de beklenmektedir. Türkiye’nin büyük bahis siteleri de bu tekniğe yavaş yavaş prosedürüş ve kullanıcılarına Bitcoin’i tavsiye etmiştir. Eğer yatırım amacıyla Bitcoin tüketiyorsanız bahis sitesine ödeme gerçekleştirme amacıyla de Bitcoin kullanabilirsiniz. Bunun amacıyla delegesi bulunduğunuz şirketin canlı destek hattına danışmalı ve 7/24 destek alarak yatırım yapabileceğinizi bilmelisiniz.

Bitcoin Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bitcoin ile para yatırma prosedürünü yapmadan evvelce bu sanal paranın ne bulunduğunu ve nasıl kullanılacağını, hangi alanlarda geçerli bulunduğunu bilmeniz gerekir. İlk olarak pazara 2008 yılında çıkan Bitcoin, bir dijital para birimidir. Fakat gerçek para birimlerinde de bulunduğu gibi havale, EFT aynısı prosedürlerde Bitcoin kullanılabilmektedir. Hatta gerçek para birimlerine oranla en büyük üstünlüğü da bunlara kıyasla çok daha süratli ve masrafsız gerçekleşebiliyor olmasıdır. EFT ve havale prosedüründe beklediğiniz Aralıklarla karşılaşmayacak ve bu prosedürler amacıyla yaptığınız masrafları Bitcoin’de yapamayacaksınız. Açık kaynaklı bir sanal para birimi amacıyla sık sık sarfedilen tabirlerden biri de Bitcoin madenciliğidir. Özel kodlar ile oluşturulmuş olan Bitcoinler emniyet derecesi de yüksek olan yatırım yöntemleri bulunduğu amacıyla tercih edilir. Bitcoin ile para yatırma prosedürü bu amaçla bahis sitelerinde sık sık tercih edilmektedir. Bitcoin ile alış veriş yapılabilir, bahis sitesinde oyun oynayabilir, e ticaret sitelerinde dolaşabilirsiniz. Hem de Bitcoinlerinizi yatırım aracı olarak da düşünebilir ve değerlendirebilirsiniz. Geniş bir kullanım kısmı bulunduğunu söyleyebileceğimiz bu sanal para birimi bahis sitelerinde de en çok sarfedilen sanal para birimidir.

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Bitcoin ile para yatırma prosedürü gerçekleştirme amacıyla bu tekniği kullanan siteleri tercih etmelisiniz. Özellikle Avrupa bazlı şirketler bu tekniği tercih etmektedir. Bitcoin tekniğini tercih ettiğiniz vakit doğru hesap verileri girmeli ve yalnızca kendi bahis hesabınızdan prosedür yapmalısınız. Bir başkasının üyeliği adına para yatıramayacağınızı da bilmelisiniz. Para yatırma bölümünde belirlediğiniz Bitcoin seçeneğinden sonra adımları teke teker takip etmeli ve takıldığınız bölümlerde yardımcı olması amacıyla canlı destek hattıyla da iletişime geçmelisiniz. Bitcoin ile yalnızca yatırım değil, çekim prosedürü de yapabileceğinizi unutmamalısınız. Bu amaçla bahis şirketlerinin çekim yöntemlerini de üyelik almadan evvelce öğrenebilirsiniz. Sanal paralarınızı nakite çevirebileceğiniz siteler de bulunmaktadır. Bitcoin ile para yatırma ve çekme prosedürü yapabileceğiniz itimat edilir ve lisanslı şirketler yardımıyla siz de ödemelerinizi çok daha büyük bir basitlıkla yapabileceksiniz. Hem de Bitcoin ile para yatırma prosedürü EFT ve kredi kartı prosedürüne göre çok daha süratli bulunduğu amacıyla hemen paranız hesabınıza geçecek ve kullanmaya başlayarak oyunlara katılabileceksiniz diyebiliriz.