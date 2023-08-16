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EFT İLE PARA YATIRMA

Casino Siteleri EFT ödeme tekniği ile ilgili kısaca açıklama gerçekleştirme lüzumirse, ödeme yaptığınız bir bankadan diğer bir bankaya para gönderme prosedürü olarak tanımlanabileceğini söyleyebiliriz. Temelde prosedür havaleye benzese de birtakım yönleriyle havale gönderiminden daha değişik bulunduğunu söyleyebiliriz. EFT ile para yatırma prosedürünün açılımı da Elektronik Fon Transferi olarak geçmektedir. Bir diğer bankaya göndereceğiniz paralar da bundan sonra EFT yardımıyla çok kısa sürede yapılabilmektedir. Böylece bahis sitelerinde daha süratli hareket edebilecek ve hemen EFT tekniğiyle oyunlara dahil olabileceksiniz.

EFT ile Para Yatırımı Nasıl Yapılır?

EFT prosedürlerinin havale prosedüründe bulunduğu gibi anlık olarak gerçekleşmiyor olmasının sebebi Merkez Bankası doğrulusunda denetim ediliyor olması diyebiliriz. İşlemlerin tam ve kusursuz olmasına özen gösterildiği amacıyla prosedürler havaleye göre daha uzun sürebilir. EFT prosedürü yapar iken genellikle iki teknik tercih edilir. Bunlardan biri EFT tekniğiyle yatırım gerçekleştirme, bir öteki de IBAN numarası ile yatırım gerçekleştirmetır. EFT işlerinde IBAN kullanılması çok daha çok tercih edilen bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Hem de iki alternatif arasında birtakım farklar bulunduğunu da söylemek lüzumir. EFT ile para yatırma prosedürünü gerçekleştirme istiyorsanız aynı sürete bunu cepbankacılığını kullanarak telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Sadece ATM’ler üzerinden değil, telefon üzerinden de yatırımı yapabileceğinizi bilmeniz lüzumir. Bahis sitesi içerisinde prosedür yapıyorsanız yardım alabilmek amacıyla canlı destek hattını dilediğiniz vakit kullanabilir ve para yatırma prosedürü sırasında aklınıza takılanları bu canlı destek hattına da iletebilirsiniz.

IBAN ve Hesap Numarası ile EFT Yapmanın Farkları Nelerdir?

EFT ile para yatırma prosedürünü iki şekilde yapabileceğinizi ve bunların birinin EFT ile bir ötekinin de IBAN ile para yatırımı bulunduğunu söylemiştik. IBAN kullanarak EFT yapacaksanız bunun en süratli ve en basit yol bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü elinizde olması lüzumen tek bilgi IBAN numarasıdır. Bunun açlımı da International Bank Account Number olarak geçer. Yani bireylerin uluslararası banka hesap numaraları bulunduğunu söyleyebiliriz. IBAN numarasını ilettiğiniz vakit bankalar bu bilgilerden şahıslara ait olan hesapların şube bilgisini, şube numaralarını ve bireylerin adlarını çok kısa sürede bulabilmektedir. Bu sayede tek tek şube bilgisi, şube kodu bulmaya lüzum duymazsınız ve tek bir numarayla bütün bilgilere ulaşmış olursunuz. IBAN ile ödeme yapmanın bir diğer üstünlüğü da hata riskinizin az olmasıdır. EFT ile para yatırma prosedürü yapacak olanların kullandığı bir diğer teknik de hesap numarası ile yatırımdır. Bireye ait olan IBAN numarasını bulamıyorsanız ya da bu numaraya ulaşamıyorsanız o vakit tek alternatif banka numarasıyla prosedür gerçekleştirmetır. Hesap numarası ile yatırım gerçekleştirme amacıyla tam olarak hesap numarasının ve bireyin hesap isminin biliniyor olması lüzumiyor. Banka ismini da bilmeli ve bankanın şube bilgisine de sahip olmalısınız. Şube kodu ve hesap numarası, isim verilerinin birinden biri eksik olursa EFT ile prosedür yapamazsınız. EFT ile para yatırma prosedürü amacıyla saydığımız bütün bilgilere ulaşabiliyor olmanız lüzumir. Bazı bankalar da EFT sırasında internet içerisinde yer alan bankacılık sistemlerinde bankalara ait olan tanımlanmış kodları girmenizi istemektedir. EFT prosedürü amacıyla IBAN yerine banka hesap numarası ile prosedür gerçeklştirmeyi tercih etmek çok daha karmaşıktır diyebiliriz. Çok ilgili davranmalı ve hiçbir bulguyu hatalı girmemeye çok özen göstermelisiniz. Aksi halde para aktarma prosedürünün karışması söz hususu olabilir.

Bahis Sitesinde EFT ile Para Yatırma İşlemi Yapılır mı?

EFT ile para yatırma prosedürünün tercih edildiği yerlerden biri de bahis kurumlarıdır. Ülkemizde sayıca çoğalan bahis şirketleri amacıyladeki üyeler, sitelere hesap yatırmak amacıyla itimat edilir bulduğu EFT prosedürünü tercih etmekte ve bahis şirketlerinin güncel IBAN ya da hesap bilgilerini alabilmektadır. EFT prosedüründe bilinmesi lüzumen husus yatırımın bir ileri iş gününe sarkabilmesi olasılığıdır. Çünkü banka mesai saatleri dışında ya da haftasonu oluşturulan EFT prosedürleri otomatik olarak onaylanmadığından ve el onayı lüzumtiğinden bir ileri iş gününe aksar. Bu da bayram ve resmi tatil gibi özel vakitlarda oluşturulan EFT’lerin sarkması ve prosedürlerin uzaması manasına gelir. Bahis şirketlerinde oyunlara hemen dahil olmak amacıyla süre kaybetmeden prosedür yaptığınız EFT saatine ilgi etmeli ve banka saatlerini tercih etmelisiniz.