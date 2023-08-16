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PAYKASA İLE PARA YATIRMA

İnternet içerisinde alış veriş yapabilmeniz amacıyla üretilmiş olan sanal paralar son senesinin en çok tercih edilen ödeme yöntemleri arasında ilgi çekmekte ve bahis şirketlerinde de kullanılmaktadır. E ticaret sitelerinde de sarfedilen Paykasa da elektronik ödeme sistemlerinden biridir. Paykasa ile para yatırma prosedürünün asıl hedefi internet ortamindeki kişilara problemsiz ve itimat edilir bir ödeme alternatifi yaratmaktır. Bu amaçla çok sayıda e ticaret kurumu ve bahis şirketi Paykasa tekniğini tercih etmekte ve önermektedir. Siz de şimdilik Paykasa tekniğiyle tanışmadıysanız bir an evvelce ile alakalı daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve bu tecrübesi delegesi bulunduğunuz bahis sitesinde kullanmak isteyebilirsiniz. Casino siteleri Elektronik para olarak adlandırıldığını söylediğimiz bu kart gerçekte 16 haneli bir sanal karttır. Oyun ve alış veriş sitelerinde sarfedilen Paykasa logosunu görüldüğü her yerde bu kart ile hizmet alabileceksiniz. Paykasa ile para yatırma prosedürü sizi emniyet altına alırken kredi kartı verilerinizi verme yükümlülüğünden de sizi kurtardığı amacıyla son derece önemlidir. 5 yıllık bir tecrübesi olan Paykasa sistemi tek kullanımlık Paykartlar ile prosedür gerçekleştirmetadır. % 100 itimat edilir bulunduğunu söyleyebileceğimiz bu kartlar yardımıyla kendinizi daha emin hissedecek ve dilediğiniz bahis şirketinde ödemelerinizi büyük bir süratle gerçekleştirebileceksiniz.

Paykasa Kartı Nasıl Alınır ve Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Paykasa ile para yatırma prosedürü amacıyla sahip olmanız gereken Paykasa kartını alabilmek çok basit ve hızlıdır. Tek yapmanız gereken ilk olarak ödeme kartını çevrimiçi ya da telefon üzerinden almanızdır. Sanal ve tek kullanımlık bir kart bulunduğu amacıyla de ilk kullanımdan sonra bir daha geçerli olmayacaktır. Bu halde kartınız kaybolsa ve çalınsa bile onu alan diğer bir kişi doğrulusunda kullanılamayacaktır. Kendinizi hiçbir şekilde rizikoya atmayacağınız bu son derece güvenilir ödeme tekniği ile 3 ismimda ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Paykasa ile para yatırma prosedürünü gerçekleştirme amacıyla ilk olarak aldığınız tek kullanımlık 16 kodu bahis sitesindeki ödeme alanına gelerek belirlediğiniz Paykasa alhemen karşınızan çıkan alana yazmalısınız. Ardından prosedürünüzi onayladıktan sonra tutar bahis sitesinden çekilmiş olacak ve ödeme prosedürünüz başarı ile gerçekleşmiş olacaktır. Paykasa kartını satın alırken de nakit para verebileceğiniz gibi mobil ya da kredi kartı ile de alım yapabilirsiniz. Fakat resmi Paykasa satışı yapan yerlerden Paykasa kartı satın almanız gerekliliğini bilmelisiniz. Bu amaçla firmanın resmi sitesine girmelisiniz. Alabileceğiniz en düşük limitli Paykasa kartı 10 Euro olarak belirlenmiştir. 1000 Euro’ya kadar çıkan para değerlerindeki kartları satın alabilirsiniz. Paykasa ile para yatırma prosedürü dışında bu kartla çekim prosedürü de yapabileceğinizi bilmelisiniz. Bahis sitesinde para yatırımı yapar iken şahsi hesabınızın bütün verilerini doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Aynı vakitte delegesi olmadığınız bir bahis şirketine yatırım yapamayacağınızı da biliyor olmanız gerekir. İşlem ismimlarını takip eder iken sorun yaşıyorsanız sorularınızı canlı destek hattına sorabilirsiniz. Paykasa tekniğiyle alakalı bütün verileri size müşteri temsilcileri de ayrıntılı olarak verecektir. Paykasa logosunu görüldüğü her yerde prosedür yapabileceğiniz amacıyla ilk olarak delegesi bulunduğunuz sitenin ödeme yöntemlerinin neler bulunduğuna bakmayı unutmamalısınız.

Paykasa Yöntemi İle Para Çekim İşlemi Yapılır mı?

Paykasa ile para yatırma prosedürü dışında bu yöntemle para çekebileceğinizi de söylemiştik. Eğer bahis şirketlerinde Paykasa, Astropay, Cashixir, Paykwik gibi ödeme yöntemlerini tüketiyorsanız aynı vakitte bu yollarla para çekme şansınız da bulunmaktadır. Bunun amacıyla yapmanız gereken ilk ismim Paykasa para yükleme prosedürü sonucunda bakiyenizin bulunduğu siteden Paykasa bakiyesi istemeniz gerektiğidir. İçerde kalan bakiyeniz kadar size Euro değerinde bir Paykasa kartı verilecektir. Bahis sitelerinde kazancınız TL cinsinden hesaplanmış olsa bile Paykasa verilirken ilk olarak kur hesaplaması yapılarak bu oran TL’ye çevrilecektir. Paykasa ile para yatırma ve çekme prosedürü amacıyla Paykasa bozdurma sorusuyla alakalı resmi şirketin canlı destek hattına da bağlanabilirsiniz. Müşteri temsilcisi Paykasa bozdurma sürecinizle ilgilenecek ve kartınızı nakite çevirmeniz amacıyla hangi ismimları izlemeniz gerekliliğini size söyleyecektir. Böylece kısa vakitte paranızı nakite çevirebilecek, hemen paranızı kullanmanın ve güvenilir bir yöntemle alış veriş yapmanın tadını hissedeceksiniz. Takıldığınız kısımlarda yardım alabilmek amacıyla şirketin canlı destek hattını dilediğiniz vakit kullanabilir ve mobilden de para yatırma, para çekme gibi finansal prosedürleri yürütebilirsiniz.