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Sultanbet

Sitenin girişlerinin ardından ilk olarak teknik bilgileri inceleme altına alınmak istenirse bu sitenin 2016 senesinden bu yana hizmet sunduğu ve Avrupa’da hizmetlerine başladığı görülmektedir. Verilen hizmetler incelendiğinde hem bahis hem de casino kapsamında seçeneklerin sunulduğundan söz edilebilir. Sunulan bu hizmet türlerinin aynı zamanda güvenilir olduğu da teknik verilerinden anlaşılabilmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren Continental Solutions LTD B.V şirketi bünyesinde hizmet sunan Sultanbet sitesinin aynı zamanda lisanslı bir şekilde çalışmalar sürdürdüğünden de söz edilebilir. Site içerisinde yer alan lisans Curacao hükümetine aittir ve lisansın numarası da 1668/JAZ olarak belirlenmiştir. Bu lisans sayesinde müşterilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan sağlam hizmetler alabildiklerini belirtebilmek mümkündür.

Sultanbet Üyelik İşlemleri

Tabi ki her bahis sitesinde olduğu gibi bu bahis sitesinde de başta üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu üyelik işlemleri Sultanbet sitesinde de basit prosedürlerden oluşmaktadır. Sultanbet üyelik işlemleri için yapılması gerekenlerden ilki en üst kısmında yer alan ‘’kayıt ol’’ adlı sekmeye tıklanmasıdır. Bu sekmeye tıklanmasının ardından kişilerin karşısına bir başvuru formun bulunan ekran çıkacaktır. Çıkan ekranda istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesi çok önemlidir. Aksi taktirde problemler meydana çıkabilir. Başvuru formunda istenen bilgiler kişisel, kullanıcı ve iletişim bilgileridir. Bu üç kapsamda istenen bilgilerin verilmesinin ardından kişilerin e posta adresine bir link gönderilmektedir. Gönderilen bu onay linkine tıklanmasının ardından da üyelik işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmış olmaktadır.

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Sultanbet Para Yatırma İşlemleri

Üyeliklerden sonraki adım ise para yatırma işlemleri olarak geçmektedir. Sultanbet para yatırma işlemleri inceleme altına alındığında, bu işlemler için pek çok farklı yöntem sunulduğu görülmektedir. Banka havalesi, Cepbank, QR kod, Jeton, Bitcoin, Ecopayz ve Papara yöntemleri ile siteye para yatırma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Garanti, TEB, Akbank, YapıKredi, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Denizbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank anlaşmalı bankalar arasında yer almaktadır. Limitlere bakıldığında ise Cepbank ile minimum 20 TL, banka havalesi ile minimum 100 TL maksimum 12.000 TL, QR kod ile minimum 50 TL maksimum 4000 TL, Jeton ile minimum 10 TL maksimum 50.000 TL, Bitcoin ile minimum 100 TL maksimum 50.000 TL, Ecopayz ile minimum 10 TL maksimum 50.000 TL, son olarak Papara ile de minimum 100 TL maksimum ise 50.000 TL tutarında yatırımlar gerçekleştirilebilir. Görüldüğü üzere limitlerde çeşitlilik bulunmaktadır ve limitler uygun sınırlarda belirlenmiştir.